Papa oficiará oração dominical por vídeo devido ao coronavírus

O papa Francisco pronunciará no domingo de sua biblioteca a tradicional oração do Angelus, que será transmitida ao vivo por vídeo, e não em sua janela diante da praça de São Pedro, anunciou o Vaticano neste sábado (7), para "evitar riscos de difusão" do coronavírus.

"A oração será retransmitida por vídeo ao vivo (...) nas telas na praça de São Pedro para permitir a participação dos fiéis", disse a nota do Vaticano.

Essa decisão "foi necessária para evitar os riscos de disseminação da Covid-19 quando as aglomerações são formadas durante os controles de acesso à Praça de São Pedro", afirmou o Vaticano.

A audiência semanal do papa às quartas-feiras "será realizada nas mesmas condições".

O Angelus de domingo e a audiência de quarta-feira são atrações muito apreciadas pelos peregrinos e turistas que chegam a Roma e querem ver o papa. O volume de público deve, portanto, diminuir significativamente diante de sua ausência.

A biblioteca do Palácio Apostólico, de onde o papa vai falar, está fechada ao público "por medida de precaução" desde sexta-feira.

Além disso, até domingo, 15 de março, as missas em Santa Marta, a residência do Papa no Vaticano, estão canceladas.

Há mais de uma semana, o papa de 83 anos, líder espiritual de 1,3 bilhão de católicos, não deixa essa residência, localizada a poucos passos da Basílica de São Pedro.

A Cidade do Vaticano, o menor estado do mundo, anunciou seu primeiro caso de coronavírus na sexta-feira.

O Angelus virtual no domingo não será o primeiro. Em 17 de maio de 1981, por exemplo, João Paulo II o celebrou de sua cama após o atentado do qual foi vítima.