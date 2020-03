Membros da família real na Arábia Saudita são presos acusados de traição

As autoridades da Arábia Saudita detiveram 3 membros da família real, entre eles duas das figuras mais proeminentes do reino, por uma suposta tentativa de golpe. Os detalhes dessa traição não foram revelados.



As prisões consolidam ainda mais o poder do filho do rei, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e afastam rivais considerados mais bem preparados para o trono, e que mantinham boa relação com membros da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos e com o departamento de Estado.



As detenções ocorreram na sexta-feira, quando guardas da corte real, vestindo máscaras e roupas pretas, chegaram às casas dos dois homens, os levaram sob custódia e revistaram as residências, contaram pessoas que pediram para não serem identificadas.



O príncipe Ahmed bin Abdulaziz al Saud, irmão do rei saudita Salman, e o príncipe Mohammed bin Nayef, ministro do Interior e sobrinho do rei, conhecido como MBN, foram acusados de traição. Os guardas também prenderam um dos irmãos de MBN.