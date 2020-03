O papa Francisco pronunciará no domingo de sua biblioteca a tradicional oração do Angelus, que será transmitida ao vivo por vídeo, e não em sua janela diante da praça de São Pedro, anunciou o Vaticano neste sábado (7), para "evitar riscos de difusão" do coronavírus.

"A oração será retransmitida por vídeo ao vivo (...) nas telas na praça de São Pedro para permitir a participação dos fiéis", disse a nota do Vaticano.