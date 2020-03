Comunicado do Business Wire :DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) anunciou hoje que Ken Corless foi nomeado Vice-Presidente Executivo de Ofertas e Parcerias Estratégicas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200306005436/pt/

Ken Corless, DXC Executive Vice President, Offerings & Strategic Partners, DXC Technology (Photo: Business Wire)

Corless, que recentemente atuou como Diretor de Tecnologia da Cloud Practice da Deloitte, se reportará a Mike Salvino, Presidente e Diretor Executivo da DXC. A nomeação de Corless representa a oitava adição à equipe de liderança sênior de Salvino desde que ele se tornou Diretor Executivo em setembro do ano passado.

Em sua função, Corless supervisionará as principais ofertas da DXC, incluindo Serviços de Nuvem & Plataforma, Segurança, Análises, Internet das Coisas (IoT), Serviços de Aplicativos bem como Nuvem e Aplicações Empresariais. Também será responsável pelo relacionamento com parcerias do ecossistema da DXC, que incluem líderes do setor em nuvem, aplicativos e software corporativos, redes e hardware. Corless trabalhará com parcerias estratégicas da DXC para identificar ofertas cooperativas de entrada no mercado e ajudar a estabelecer o cenário de negócios para investimentos da DXC e das próprias parcerias.

Em conjunto, a supervisão de Corless de Ofertas e Parcerias da DXC garantirá que a empresa esteja trazendo as melhores soluções de tecnologia para atender às necessidades e requisitos de seus clientes.

"Ken nos ajudará a inovar, otimizar e padronizar nossas ofertas para fornecer soluções diferenciadas em toda a série de tecnologia da empresa", disse Salvino. "Atualmente, no setor de TI, a formação de equipes é essencial para fornecer a nossos clientes, e Ken tem um histórico comprovado de desenvolvimento de parcerias líderes do setor que produzem resultados.

"Estou ansioso para ver Ken atuar com nossas parcerias e equipes de ofertas para ajudar a DXC a crescer."

Corless tem mais de 30 anos em funções voltadas ao cliente no setor de TI.

Como Diretor de Tecnologia de Práticas em Nuvem da Deloitte, foi responsável por evangelizar o uso da nuvem em escala corporativa, priorizando o investimento da Deloitte em ativos em nuvem, analisando alvos de aquisição e promovendo parcerias de tecnologia no ecossistema. Antes da Deloitte, passou mais de 28 anos na Accenture, atuando como Sócio-Gerente da Technology Global; Diretor Geral de Aplicativos Empresariais, Tecnologia e Arquitetura.

Durante seus primeiros dias na Accenture, Corless teve várias funções de liderança em programas de transformação terceirizados de TI, onde ajudou empresas de todos os setores a adotarem novas tecnologias para obter vantagens competitivas.

Com sede em Chicago, Corless se formou no Massachusetts Institute of Technology, onde recebeu um diploma de bacharel em administração e um segundo em matemática.

Sobre a DXC Technology

A tecnologia DXC (NYSE: DXC) ajuda empresas internacionais a executar seus sistemas e operações cruciais de missão, modernizando a TI, otimizando arquiteturas de dados e garantindo segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. Com décadas de inovação, as maiores empresas do mundo confiam na DXC para implantar nossa série de tecnologia empresarial para oferecer novos níveis de desempenho, competitividade e experiências do cliente. Saiba mais sobre a história da DXC e nosso foco em pessoas, clientes e execução operacional em www.dxc.technology.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200306005436/pt/

Rich Adamonis, +1.862.228.3481, radamonis@dxc.com Shailesh Murali, Relações com Investidores, +1.703.245.9700, Shailesh.murali@dxc.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.