O número de turistas no mundo sofrerá, em 2020, uma queda de 1% a 3% pela epidemia do novo coronavírus, podendo gerar perdas de até US$ 50 bilhões para o setor - anunciou a Organização Mundial do Turismo (OMT), nesta sexta-feira (6).

Antes da aparição do novo coronavírus, a OMT estimava que, este ano, o número de turistas em nível mundial cresceria entre 3% e 4% este ano, lembrou esta agência da ONU com sede em Madri.