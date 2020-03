Número de contaminados por coronavírus passa de 100 mil no mundo todo

Mais de 100 mil pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus em todo mundo, e mais de 3.400 morreram por causa da doença em 91 países - conforme balanço atualizado pela AFP nesta sexta-feira (6), com base em fontes oficiais.

No total, 100.002 pessoas foram contagiadas e 3.406 morreram. Com mais 2.492 casos reportados nas últimas 24 horas, a alta se concentra em particular no Irã, com 1.234 novos contágios.

A China (exceto os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia surgiu no final de dezembro, teve 80.552 casos e 3.042 mortes, após 143 novas infecções e 30 mortes recentes.

Fora deste países, tinham sido registrados 19.450 casos (2.349 novos) nesta sexta-feira às 15h GMT (12h de Brasília), além 364 mortes (30 novas).

Os países mais afetados depois a China são Coreia do Sul (6.284 casos, 196 deles novos, e 42 mortes), Irã (4.747 casos, dos quais 1.234 são novos, e 124 mortes), Itália (3.858 casos e 148 mortos), França (577 casos, 200 deles novos, e nove óbitos).

Desde quinta-feira, às 17h GMT, China, Irã, Coreia do Sul, França, Espanha e Holanda registraram novas mortes. A Autoridade Palestina, a Sérvia, o Vaticano, a Eslováquia, o Peru e o Butão anunciaram os primeiros casos em seu território.

A Ásia tinha registrado nesta sexta-feira às 15h GMT 88.388 casos e 3.101 mortes; a Europa, 6.284 casos e 165 mortes; o Oriente Médio, 4.993 casos e 127 mortes; os Estados Unidos e o Canadá, 194 casos e 11 mortes; a Oceania, 68 casos, com 2 mortes; a África, 41 casos; a América Latina e o Caribe, 34 casos.

Esse balanço foi elaborado com dados coletados pelos escritórios da AFP com base em relatórios das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).