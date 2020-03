Comunicado do Business Wire :IBC

Há duas décadas, o Prêmio de Inovação da IBC reconhece o trabalho colaborativo e inovador que demonstrou ser transformador no mundo da mídia. No ano passado, o programa de prêmios da IBC adicionou mais duas grandes honras: o Prêmio Jovem Pioneiro e o Prêmio Impacto Social.

A IBC abriu candidatura para as indicações a esses prêmios.

Único no setor, o Prêmio de Inovação da IBC celebra os projetos concluídos que exigem um requisito real - criativo, operacional ou comercial - e desenvolvem uma solução através da cooperação e colaboração de usuários e parceiros tecnológicos. O critério para os juízes é a implementação bem-sucedida da nova solução e, portanto, o troféu em si está dedicado à empresa do usuário final, ao mesmo tempo em que honra os esforços dos fornecedores de tecnologia.

Existem três categorias: para os projetos mais inovadores em Criação de conteúdo, Distribuição de conteúdo e Conteúdo em todos os lugares. O tamanho e a escala de um projeto não são um fator decisivo: uma iniciativa pequena, mas altamente eficaz, que resolve um problema do mundo real, tem a mesma probabilidade de vencer do que uma remodelação multimilionária.

A indústria da mídia deve continuar atraindo talentos jovens e vibrantes para impulsionar o ritmo da mudança. O Prêmio Jovem Pioneiro da IBC celebra os mais novos e brilhantes impulsionadores e agitadores - sejam eles estrelas criativas, desenvolvedores de novas abordagens e tecnologias ou quem está causando grande impacto no mundo dos negócios. A primeira vencedora do Prêmio Jovem Pioneiro da IBC, em 2019, foi Vera Bichler, a primeira diretora de futebol da emissora nacional austríaca ORF.

As questões ambientais e sociais devem estar no topo da agenda de todos hoje. O Prêmio Impacto Social da IBC reconhece iniciativas e campanhas que estão fazendo a diferença em sustentabilidade, diversidade e inclusão e responsabilidade ambiental.

Em seu programa inaugural, os finalistas do Prêmio Impacto Social da IBC incluíram um programa da emissora nacional turca TRT para desenvolver habilidades de jornalismo entre jovens e, em particular, refugiados despojados dentro de suas fronteiras; um programa para fornecer avisos que salvam vidas nas comunidades costeiras da Índia; e um cineasta acadêmico comprometido em criar o melhor conteúdo com a menor pegada ambiental.

Os vencedores de todos esses prêmios serão anunciados na cerimônia de premiação da IBC, em 13 de setembro. A cerimônia também apresentará vários outros prêmios, incluindo o mais prestigiado da IBC, o Honra Internacional à Excelência - os vencedores anteriores incluíram os diretores de cinema Ang Lee e Peter Jackson; Laboratórios de Pesquisa em Ciência e Tecnologia da NHK; e Sir David Attenborough e Joan Ganz Cooney (a criadora da Vila Sésamo). Em 2019, o diretor, produtor e ator Andy Serkis recebeu esse prêmio por sua contribuição à indústria.

Se você está envolvido em um projeto inovador, como instigador ou fornecedor de tecnologia; se você conhece um empreendedor com menos de 30 anos de idade (ou é você mesmo); ou se você está fazendo a diferença na responsabilidade social e ambiental, a IBC quer saber mais sobre você. As candidaturas já estão abertas e encerram à meia-noite de 22 de abril.

Todas as informações e formulários de inscrição podem ser encontrados em https://show.ibc.org/ibc-awards/enter-the-ibc-awards

