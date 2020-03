EUA cria 273 mil empregos em fevereiro e desemprego cai para 3,5%

A economia dos EUA deu uma nova prova de sua força em fevereiro, com a criação de 273.000 novos empregos, contradizendo as previsões de economistas, que esperavam uma desaceleração, segundo dados do Departamento do Trabalho publicados na sexta-feira.

A taxa de desemprego, por sua vez, caiu para 3,5%, o menor nível em 50 anos e 0,1% abaixo do esperado pelos analistas.

O governo Donald Trump revisou os dados de dezembro para cima, ao calcular que 273.000 novos empregos também foram criados naquele mês, contra os 225.000 anunciados inicialmente.