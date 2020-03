Tranquilidade na Síria no primeiro dia da trégua turco-russa

Uma relativa calma reinava nesta sexta-feira na província de Idlib, cenário no noroeste da Síria de uma batalha violenta, pela primeira vez durante meses após a entrada em vigor de um cessar-fogo turco-russo.

A trégua entrou em vigor à meia-noite (horário local, 19H00 horário de Brasília) e parecia ser respeitada nesta sexta-feira, após confrontos intermitentes à noite, de acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) e correspondentes da AFP no local.

O diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman, destacou na manhã desta sexta-feira "a total ausência de aviões de guerra russos no espaço aéreo de Idlib", uma bênção para a população civil, que paga um preço muito alto com esses bombardeios.

Os disparos intermitentes que foram ouvidos nas primeiras horas desta sexta-feira deixaram seis soldados sírios mortos e pelo menos nove jihadistas do Partido Islâmico do Turquestão (TIP), cujos membros pertencem à minoria muçulmana uigur na China, segundo o OSDH.

O acordo foi selado em Moscou pelos presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que anunciaram na quinta-feira um cessar-fogo para encerrar semanas de combates em Idlib e evitar o risco de aumento da tensão entre russos e russos e turcos.

- Intrincado inferno -

Com esse acordo, pretende-se pôr fim a semanas de intensos combates - com mais de 500 civis mortos e um milhão de deslocados - em torno de Idlib, o último reduto rebelde e jihadista no noroeste da Síria, onde a Turquia intervém contra as forças do governo de Bashar al Assad, que por sua vez é apoiado pela Rússia.

Como pano de fundo, também emerge na Europa outra crise migratória após a decisão da Turquia, que acolhe quase quatro milhões de refugiados e migrantes, de permitir que milhares deles passem por sua fronteira com a Grécia, membro da União Europeia.

Segundo o texto do acordo russo-turco consultado pela AFP, os dois países realizarão patrulhas conjuntas na rodovia M4, um centro estratégico que atravessa a região síria de Idlib.

Putin disse esperar que esse texto sirva como "uma base sólida para acabar com os combates na região" e "o sofrimento da população"

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse esperar que o acordo russo-turco "leve a uma cessação imediata e duradoura das hostilidades que garantam a proteção dos civis no noroeste da Síria, que já eles sofreram um sofrimento enorme ", disse o porta-voz em comunicado.

Para o chefe de diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, esse acordo é "uma boa notícia". "Pelo menos é um sinal de boa vontade, vamos ver como funciona agora", disse na sexta-feira em uma reunião de ministros de Relações Exteriores da Europa em Zagreb.