Explosão no bairro da embaixada americana em Túnis deixa vários feridos

Uma explosão foi registrada nesta sexta-feira (6) no bairro onde a embaixada americana está instalada em Túnis - anunciou o Ministério tunisiano do Interior, sem dar detalhes

De acordo com a polícia e com a imprensa locais, tratou-se de um atentado contra esta missão diplomática dos Estados Unidos.

"Era uma operação condenada ao fracasso", afirmou uma autoridade policial, explicando que um indivíduo tentou entrar na embaixada, protegida por bloqueios de segurança.

Foi impedido por agentes, dos quais vários ficaram feridos, acrescentou o mesmo policial, sem divulgar um número preciso.

Pessoas assustadas circulavam perto da embaixada, no bairro de Berges du Lac, a cerca de dez quilômetros do centro da capital, onde a explosão foi sentida pouco antes do meio-dia (horário local), segundo imagens nas redes sociais.