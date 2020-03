Bolsas europeias despencam quase 3,5% e petróleo cai 4% por coronavírus

As principais bolsas europeias registravam perdas de até 3,5% e o petróleo operava em queda de 4%, devido à preocupação cada vez maior com as consequências do novo coronavírus na economia mundial.

Às 7h30 (horário de Brasília), a Bolsa de Frankfurt cedia 3,40%; Londres, 3,30%; Paris, 3,84%; Madri, 3,60%; e Milão, 3,65%.

Ao mesmo tempo, as cotações do petróleo operavam em queda expressiva: o barril de Brent registrava o menor nível desde julho de 2017.

Às 10H55 GMT (7H55 de Brasília), o barril de Brent para entrega em maio era negociado a 47,92 dólares, uma queda de 4,04% na comparação com quinta-feira. Em Nova York, o WTI para abril recuava 3,92%, a 44,10 dólares.