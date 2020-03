Uma explosão foi registrada nesta sexta-feira (6) no bairro onde a embaixada americana está instalada em Túnis - anunciou o Ministério tunisiano do Interior, sem dar detalhes, enquanto a imprensa local fala em atentado.

Pessoas assustadas circulavam perto da embaixada, no bairro de Berges du Lac, a cerca de dez quilômetros do centro da capital, onde uma explosão foi sentida pouco antes do meio-dia (horário local), segundo imagens nas redes sociais.