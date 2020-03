Morre o ex-secretário da ONU Pérez de Cuéllar

Javier Pérez de Cuéllar, diplomata peruano e ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) que desempenhou um papel crucial no encerramento da guerra Irã-Iraque de 1980-1988, morreu na quarta-feira em sua casa de Lima, com 100 anos.



Pérez de Cuéllar chefiou a ONU duas vezes, entre 1982 e 1991, período em que coincidiu com o colapso do regime da antiga União Soviética e o arrefecimento da Guerra Fria. Ele foi o único líder latino-americano da organização até hoje.