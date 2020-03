Bolsa de Tóquio cai 3% por temores relacionados ao coronavírus

A Bolsa de Tóquio terminou o pregão matinal desta sexta-feira em queda de mais de 3%, diante da intensificação das preocupações com a epidemia do novo coronavírus.

No final da manhã, o índice Nikkei 225 operava em baixa de 3,17%, aos 20.625,55 pontos, e o índice ampliado Topix recuava 3,18%, a 1.467,58 unidades.

As expectativas de que o Banco do Japão atue para expandir a compra de fundos de intercâmbio para apoiar o mercado provocou algumas compras de ações baratas nas primeiras horas de pregão, mas "os investidores, decepcionados, agora estão vendendo" diante da falta de ação, disse Yoshihiro Ito, estrategista do Okasan Online Securities.

As preocupações com a epidemia de COVID-19 levaram 13 países a manter as escolas fechadas, deixando quase 300 milhões de alunos sem aula.

Em todo o mundo, a epidemia produziu 97.616 casos conhecidos, incluindo 3.347 mortes em 85 países e territórios, segundo contagem da AFP.