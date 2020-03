Comunicado do Business Wire :IGCF

A nona edição do Fórum Internacional de Comunicação do Governo (International Government Communication Forum, IGCF 2020) foi iniciada aqui ontem, quarta-feira, com a participação de 64 influenciadores globais, líderes governamentais e especialistas em comunicação debatendo sobre as formas de reforçar a comunicação do governo para a promoção de mudanças sociais positivas e metas de desenvolvimento sustentável. Falando na ocasião, Sua Alteza o xeique Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi, membro supremo do Conselho e governante de Xarja, enfatizou que a entrega de uma "comunicação para o público" é a base do projeto cultural dos 40 anos de Xarja.

HH Sheikh Dr Sultan bin Mohamed Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Sharjah (Photo: AETOSWire)

"Quarenta anos se passaram desde o início do projeto cultural de Xarja. Esse não foi um projeto escrito, mas no formato de orientação oral. Nossos principais avanços e realizações culturais, científicos e artísticos têm sido resultado do diálogo participativo e da comunicação aberta entre governo e cidadãos. Eu chamo isso de 'comunicação popular'", concluiu.

O governante enfatizou que a responsabilidade pelo sucesso das comunicações públicas cabe a vários investidores de diversos setores, não apenas ao governo. "A principal função da comunicação é a de um facilitador. A boa comunicação acompanha as pessoas, permitindo usufruir de vários serviços públicos e melhorar suas vidas. Xarja concretizou isso".

"Por que existe uma necessidade urgente de transformar o papel da comunicação governamental de um serviço unidirecional de entrega de mensagens em um processo bidirecional e participativo?", indagou o xeique Sultan bin Ahmed Al Qasimi, presidente do Conselho de mídia de Xarja (Sharjah Media Council, SMC), apontando que os desafios enfrentados por governos por causa da desinformação ou divulgação de notícias disseminadas pela mídia afetaram a confiança entre eles e seu povo.

Ele elogiou os esforços e a liderança do governador de Xarja, que nas últimas cinco décadas transformou os Emirados em um centro regional de avanço cultural e aprimorou sua experiência pioneira em comunicação cultural.

Em uma mensagem gravada, Sua Alteza Real o príncipe El Hassan bin Talal, presidente do Fórum de Pensamento Árabe, disse: "Estamos testemunhando a era pós-comunicação, que visa vislumbrar o futuro através de uma revisão e assimilação do passado. A Internet se tornou suficientemente poderosa para atravessar fronteiras, derrubar poderes nacionais e derrotar leis tradicionais locais. Ela está redefinindo os conceitos de medo, amor, ódio, simpatia, aprendizado, educação, conhecimento, sucesso e fracasso".

Talal Abu-Ghazaleh, presidente e fundador da Talal Abu-Ghazaleh Global, disse: "A inteligência artificial governará nosso futuro, mudará nossas vidas e cada aspecto específico delas. Quanto mais você aprende, mais você descobre o quanto não sabe. A Internet é a única plataforma universal igualitária no mundo. É onde todos recebem igualdade de condições".

Juan Manuel Santos, ex-presidente da Colômbia, disse: "Três pilares instrumentais são fundamentais para a mudança: primeiramente, vontade política e capacidade de promover mudanças; em segundo lugar, a coragem e a determinação de fazer coisas muito impopulares, porém corretas; e em terceiro lugar, comunicação estratégica - um elemento muito importante e transversal".

Dr. Michio Kaku, autor de sucessos de vendas, físico teórico e futurista, falou sobre maneiras de aproveitar plenamente todo o potencial da mente humana, afirmando que era a força mais poderosa do universo. "A mente humana moveu rios e montanhas, criou cidades no deserto, mas sozinha, é impotente. Ela precisa se comunicar, se envolver, ela tem que compartilhar conhecimento".

A sessão inaugural incluiu uma discussão profunda com Priyanka Chopra Jonas, estrela e ativista global, e um discurso inspirador de Irina Bokova, política búlgara e ex-diretora geral da UNESCO.

Organizado pelo Centro Internacional de Comunicação do Governo (International Government Communication Centre, IGCC), uma subsidiária do Gabinete de Mídia do Governo de Xarja, o IGCF 2020 apresenta 57 eventos, discussões e workshops, com foco em quatro pilares: "Incorporando uma cultura de envolvimento no governo", "Tecnologia como facilitador da comunidade", "Comunicação através da cultura" e "Bem-estar holístico".

