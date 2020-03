Deputado e funcionário do Parlamento francês estão infectados com coronavírus

Um deputado e um funcionário do Parlamento francês foram infectados pelo coronavírus, enquanto há um terceiro caso suspeito, anunciou a presidência da Assembleia Nacional nesta quinta-feira (5).

Um deputado do Os Republicanos (direita, oposição) do Alto Reno (Alsácia, noroeste) na Câmara baixa foi hospitalizado, acrescentou a mesma fonte.

Segundo o jornal L'Alsace, trata-se do deputado Jean-Luc Reitzer, de 68 anos, que recentemente participou de uma viagem parlamentar ao exterior.

Já o funcionário infectado trabalha no restaurante dos deputados e depois de um breve período de hospitalização, está atualmente "em casa", segundo a Assembleia, que determinou o fechamento do bar e do restaurante.

A região de Mulhouse, na Alsácia, é um dos focos do coronavírus na França. Várias dezenas de pessoas infectadas se dispersaram pelo país após um encontro evangélico organizado nesta cidade em fevereiro, que reuniu cerca de duas mil pessoas.

Sete pessoas morreram na França por causa do coronavírus e 423 estão infectadas, 138 a mais que no dia anterior, anunciou o diretor-geral da Saúde, Jérôme Salomon, na quinta-feira.