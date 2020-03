Comunicado do Business Wire :AM Best

A AM Best divulgou seu novo procedimento de critérios, "Pontuação e Avaliação de Inovação," assim como uma revisão da Metodologia de Classificação de Crédito da Best (BCRM). Ambos entrarão em vigor imediatamente.

A AM Best divulgou sua primeira solicitação por comentários relacionados aos critérios de inovação em 14 de março de 2019. Posteriormente, a AM Best divulgou uma solicitação adicional por comentários relacionados aos critérios de inovação e uma solicitação inicial por comentários para a revisão da BCRM em 13 de set. de 2019.

No procedimento de critérios final, "Pontuação e Avaliação de Inovação" a AM Best refinou a linguagem usada nos critérios para aumentar a transparência, levando em consideração o feedback do setor e com o objetivo de refletir as revisões e avaliações internas contínuas.

Mudanças significativas no procedimento de critérios desde o lançamento da proposta em 14 de março de 2019 incluem:

-- A pontuação da inovação e o descritor de avaliação não serão publicados quando o procedimento de critérios for implementado, como indicado na proposta inicial;

-- Os descritores de avaliação de inovação foram revisados para comunicar com maior precisão as habilidades de inovação de uma seguradora;

-- A clarificação de liderança versus cultura foi fornecida para delinear mais claramente os elementos que serão considerados na avaliação destes dois componentes, e

-- A descrição da relação entre a declaração de missão de uma empresa e a inovação foi revisada para esclarecer que não há expectativas de que as empresas devam alterar suas declarações de missão para incorporar inovação de maneira explícita.

A AM Best define inovação como um processo de várias etapas, através do qual uma organização transforma ideias em produtos, processos, serviços ou modelos comerciais novos ou significativamente aprimorados com um impacto positivo mensurável ao longo do tempo e permitindo que a organização permaneça relevante e bem-sucedida. Estes produtos, processos, serviços ou modelos comerciais podem ser criados organicamente ou adotados de fontes externas.

A avaliação da AM Best sobre o nível de inovação de uma empresa é baseada em dois elementos: (1) contribuições de inovação - os componentes do processo de inovação de uma empresa; e (2) resultados da inovação - o impacto dos esforços de inovação da empresa. A pontuação da inovação resultante é a soma dessas duas avaliações.

Historicamente, a AM Best captura inovação indiretamente utilizando diversos pilares em seu Classificação de Crédito processo de (classificação). A BCRM revisada incorpora a inovação como o nono subcomponente do pilar do perfil comercial. Dentro do seu pilar de perfil comercial, a AM Best considera explicitamente se os esforços de inovação de uma empresa, ou a falta destes, têm um impacto palpável positivo ou negativo na sua solidez financeira a longo prazo.

Inovação sempre foi importante para o sucesso de uma seguradora, mas com o ritmo acelerado das mudanças na sociedade, clima e tecnologia, isto tem se tornado cada vez mais crucial para o sucesso a longo prazo de todas as seguradoras. Embora a AM Best acredite que o ritmo de inovação no setor de seguros esteja acelerando, e que a habilidade de inovação de uma seguradora esteja se tornando um indicador cada vez mais importante da solidez financeira a longo prazo de uma empresa, a AM Best não espera mudanças imediatas como para qualquer empresa resultado da publicação destes procedimentos de critérios.

A AM Best está publicando 42 comentários relacionados aos critérios de inovação que foram recebidos durante os dois períodos públicos de consulta através da metodologia in-box; nenhum comentário especificamente sobre a revisão da BCRM foi recebido. A AM Best gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram dos períodos de consulta. Os resultados dos períodos de comentários são publicados aqui http://www.ambest.com/ratings/methodology/comments/2b_RedactedInnovationComments_Redacted.pdf .

Os procedimentos de critérios estão disponíveis em http://www.ambest.com/ratings/methodology.asp.

Consulte "Solicitação da AM Best por Respostas do Período de Comentários: Pontuação e Avaliação de Inovação e BCRM", de 05 de março de 2020, para consultar uma discussão sobre os comentários recebidos durante os períodos de solicitação de comentários. Para acessar uma cópia completa do documento de respostas, visite http://www.ambest.com/ratings/methodology/comments/2b_ResultsofConsultation_English.pdf .

Uma discussão em vídeo sobre o assunto com Stephen Irwin, diretor administrativo de Critério de Classificação de Crédito, Pesquisa e Análise está disponível em http://www.ambest.com/v.asp?v=innovationcriteriairwin220.

