Incêndio em Gaza deixa 9 mortos e 80 feridos

Nove pessoas morreram e 85 ficaram feridas em um incêndio que começou nesta quinta-feira em uma padaria na Faixa de Gaza e devastou vários comércios, disseram as autoridades do enclave palestino.

Quatro crianças estão entre as vítimas fatais, disse Ashraf al-Qodra, porta-voz do Ministério da Saúde em Gaza.

Alguns dos feridos estão em estado grave, acrescentou.

O incêndio começou numa padaria em um mercado no campo de refugiados de Al-Nusseirat, no centro do enclave de dois milhões de habitantes controlado pelo movimento do Hamas, segundo as autoridades locais.

Devastou muitos estabelecimentos comerciais e causou uma espessa coluna de fumaça visível por quilômetros, segundo jornalistas da AFP no local.

As autoridades de Gaza não divulgaram as causas prováveis do incidente.

Uma autoridade da Defesa Civil garantiu à AFP no final do dia que o fogo havia sido controlado.