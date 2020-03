Coronavírus pode custar até US$ 113 bi às companhias aéreas em 2020

As companhias aéreas poderão perder até 113 bilhões de dólares em receita em 2020, devido ao impacto do novo coronavírus - afirmou a Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA) nesta quinta-feira (5).

A IATA estimou as perdas de receita das companhias para o transporte de passageiros entre US$ 63 bilhões - se a propagação do vírus conseguir ser controlada - até US$ 113 bilhões, caso continue se expandindo.

Esta estimativa não leva em consideração as perdas de transporte de frete.

O cenário mais crítico supõe uma redução de 19% da receita mundial do transporte aéreo de passageiros.

"A mudança dos acontecimentos como resultado da COVID-19 é quase sem precedentes", disse o diretor da associação, Alexandre de Juniac, após uma reunião em Singapura.

"Em apenas dois meses, as perspectivas da indústria se tornaram piores na maior parte do mundo", relatou.

Segundo a organização, "do ponto de vista financeiro, seria equivalente ao que o setor atravessou durante a crise financeira mundial".

Mais de 3.200 pessoas no mundo, de 84 países e territórios, morreram, devido ao novo coronavírus, e 95.000 pessoas estão contaminados.