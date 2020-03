Comunicado do Business Wire :Zynga

Hoje, a Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder global em entretenimento interativo, anunciou o lançamento restrito de Harry Potter: Puzzles & Spells em mercados selecionados. Oficialmente licenciado pela Warner Bros. Interactive Entertainment e publicado sob o rótulo Portkey Games, o jogo tece uma inovadora jogabilidade estilo quebra-cabeça match-3 com os personagens icônicos, narrativa, cenários, lançamento de feitiços e travessuras do Mundo Mágico.

"Estamos muito orgulhosos de trazer Harry Potter ao portfólio da Zynga e nos dedicamos a criar um jogo digno do Mundo Mágico e de suas legiões de fãs", disse Bernard Kim, presidente de publicação da Zynga. "Ao combinar a onipresença do celular e a experiência da equipe de desenvolvimento da Zynga em parceria com a Warner Bros. Interactive Entertainment, estamos criando um jogo que encantará os fãs de todas as idades em todo o mundo".

Os fãs continuaram honrando e ampliando a maravilha do Mundo Mágico, respondendo a testes e envolvendo-se em jogos de desafios e quebra-cabeças de Harry Potter. Harry Potter: Puzzles & Spells celebra essa afinidade pelo desafio e mistério com o primeiro jogo match-3 para dispositivos móveis. No jogo, os jogadores criam seu próprio personagem e experimentam a emoção e os mistérios do Mundo Mágico de uma maneira nova e encantadora. Desbloqueando elementos do Mundo Mágico, incluindo novos feitiços e poções à medida que progridem, os jogadores encontrarão os momentos mais emblemáticos e rostos memoráveis dos filmes originais de Harry Potter. Utilizando habilidades e objetos mágicos para vencer, os jogadores enfrentarão quebra-cabeças, com Sapos de Chocolate e outros obstáculos, enquanto lançam feitiços em níveis fantásticos.

Provando sua coragem mágica, os jogadores ganharão pontos de experiência à medida que progridem no jogo. De Eventos Diários a quebra-cabeças interativos, os jogadores receberão pontos de experiência para ganhar novas habilidades e recompensas mágicas, aumentar suas habilidades e feitiços, além de personalizar seus personagens exclusivos no jogo. Os jogadores também terão a opção de formar clubes e unir forças com outros fãs para socializar, participar de atividades cooperativas especiais no jogo e experimentar a camaradagem do Mundo Mágico.

Os fãs podem visitar o site www.zynga.com para saber das últimas novidades de Harry Potter: Puzzles & Spells, que será lançado mundialmente para dispositivos iOS e Android, bem como Amazon Kindle e Facebook.

Sobre a Zynga

A Zynga é líder global em entretenimento interativo com a missão de conectar o mundo por meio de jogos. Até o momento, mais de um bilhão de pessoas jogaram as franquias da Zynga, incluindo: CSR Racing?, Empires & Puzzles?, Merge Dragons! ?, Words With Friends?e Zynga Poker?.Os jogos da Zynga estão disponíveis em mais de 150 países e podem ser jogados em plataformas sociais e dispositivos móveis em todo o mundo. Fundada em 2007, a empresa está sediada na cidade norte-americana de São Francisco e tem estúdios nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Índia, Turquia e Finlândia. Para saber mais, acesse www.zynga.com ou siga a Zynga no Twitter e no Instagram, Facebook ou no blog da Zynga.

Sobre a Warner Bros. Interactive Entertainment

Warner Bros. Interactive Entertainment, uma divisão da Warner Bros. Home Entertainment, Inc., é uma editora mundial premier, desenvolvedor, licenciador e distribuidor de conteúdo de entretenimento para espaços interativos entre todas as plataformas, incluindo console, dispositivos portáteis, jogos baseados em dispositivos móveis e PCs para títulos de jogos internos e de terceiros.

Sobre a Portkey Games

A Portkey Games, da Warner Bros. Interactive Entertainment, é uma marca dedicada a criar novas experiências do Mundo Mágico para dispositivos móveis e videogames que colocam o jogador no centro de sua própria aventura, inspirado nas histórias originais de J.K. Rowling. A Portkey Games oferece aos jogadores a oportunidade de fazer suas próprias escolhas narrativas e se envolver com o cenário do Mundo Mágico para criar experiências novas e únicas. A marca foi criada para trazer novas experiências de jogos para os jogadores e fãs que lhes permitam entrar no Mundo Mágico de formas imersivas, onde podem criar sua própria história mágica.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas relacionadas, entre outras coisas, com o nome, prazo do lançamento e detalhes de jogabilidade de um próximo jogo de Harry Potter. Geralmente, declarações prospectivas incluem termos como "perspectiva", "projetado", "planejado", "pretende", "vai", "prever", "acreditar", "meta", "esperar", além de afirmações em tempo verbal futuro, geralmente prospectivas. A concretização ou o êxito das questões abordadas por tais declarações prospectivas envolve riscos, incertezas e pressuposições consideráveis. Não deve ser depositada confiança indevida em tais declarações prospectivas, que se baseiam em informações que temos disponíveis no momento de sua publicação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar tais declarações. Mais informações sobre esses riscos, incertezas e pressuposições estão ou estarão descritas mais detalhadamente em nossos registros públicos junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos EUA, cujas cópias podem ser obtidas acessando nosso site de relacionamento com investidores no endereço eletrônico http://investor.zynga.com ou no site da SEC em www.sec.gov.

MUNDO MÁGICO, HARRY POTTER - Direitos de publicação © J.K. Rowling. Os personagens, nomes e indicações relacionados de HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, MUNDO MÁGICO e HARRY POTTER são © e ? de Warner Bros. Entertainment Inc. ? Zynga Inc. Todos os direitos reservados.

LOGO DA WBIE, ESCUDO DA WB: ? & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

Mídia da Zynga: Dana Whitney (EUA) dwhitney@zynga.com ou Jonathan Lopera (Reino Unido) jlopera@zynga.com

