Vantagem de bibi cai e indica nova eleição

Israel parece se encaminhar para outro impasse político após resultados quase completos que indicam que o primeiro-ministro, Binyamin Netanyahu, não conseguiu garantir uma maioria no Parlamento, apesar de ter declarado vitória.



Com 99% dos votos apurados, o partido conservador Likud, de Netanyahu, tinha 35 dos 120 assentos do Parlamento, abaixo dos 36 projetados inicialmente.