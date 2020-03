Teerã diz que não tem a obrigação de abrir instalações nucleares à agência

O Irã afirmou ontem que não tem a obrigação de permitir o acesso aos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) a instalações específicas e acusou os EUA e Israel de pressionarem a agência - que disse, em relatório divulgado na terça, ter sido barrada em visitas ao país.



O representante permanente do Irã na AIEA, Kazem Gharibabadi, afirmou que o pedido do órgão se baseia em informações dos serviços de inteligência de outros países - Israel já acusou Teerã de esconder um programa atômico secreto.



"O pedido da AIEA baseado em informações fabricadas não só é incompatível, como também não obriga o Irã a cumprir essas exigências", disse.





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.