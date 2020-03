Defesa antiaérea síria reage a ataque de 'mísseis israelenses'

A defesa aérea síria respondeu a um ataque de mísseis israelenses contra o sul da Síria, informou nesta quinta-feira a agência estatal de notícias Sana.

"Nossa defesa aérea enfrentou um ataque com mísseis israelenses contra o sudoeste da província de Quneitra", assinalou a Sana, sem detalhar os alvos.

"Às 00H30 de quinta-feira (19H30 Brasília de quarta), nossa defesa aérea observou movimentos de aviões de guerra israelenses (...) e vários mísseis foram disparados contra o centro da região. Os mísseis hostis foram combatidos imediatamente com sucesso, e nenhum atingiu o alvo".

A província de Quneitra faz fronteira com as Colinas de Golã, ocupadas e anexadas em grande parte por Israel.

Os ataques tiveram como alvos dois aeroportos militares na província central de Homs e duas zonas de Quneitra com presença dos combatentes do movimento xiita libanês Hezbollah, aliado do governo sírio, informou a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Desde o início da guerra na Síria, em 2011, Israel realizou centenas de ataques contra posições das forças do regime de Bashar al Assad e de seus aliados Irã e Hezbollah libanês, inimigos declarados do Estado hebreu.

Em meados de fevereiro, ataques atribuídos a Israel mataram sete combatentes sírios e iranianos "no setor do Aeroporto de Damasco", segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

As vítimas foram três soldados sírios e quatro membros dos Guardiões da Revolução iranianos, segundo a mesma fonte.

A guerra na Síria, deflagrada em março de 2011 diante da repressão aos protestos pró-democracia, já deixou 380 mortos e milhões de deslocados.