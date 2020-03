Navio de cruzeiro em quarentena na costa da Califórnia por coronavírus

Milhares de pessoas estavam retidas nesta quarta-feira em um navio de cruzeiro na costa da Califórnia, diante da suspeita de casos do novo coronavírus a bordo.

O navio Grand Princess seguia para o Havaí quando surgiu a suspeita, o que provocou seu retorno a São Francisco.

Um homem de 71 anos, que viajou no navio em seu cruzeiro anterior, para o México, faleceu vítima do coronavírus, no primeiro caso fatal registrado na Califórnia, informou a companhia Princess Cruises.

"Estamos retendo este navio, que tem milhares de passageiros, e realizaremos os testes", disse o governador da Califórnia, Gavin Newsom.

Há suspeitas de infecção em 11 passageiros e 10 membros da tripulação.

A atracação do navio foi retardada para permitir "mais tempo" para a realização de testes em "um número de passageiros e membros da tripulação que apresentaram sintomas".

Um grupo de 62 passageiros que permaneceu a bordo após a viagem para o México está isolado no navio até a realização dos exames, informou a Princess Cruises à AFP, sem precisar se algum apresenta sintomas.

"Por precaução, pedimos a estes passageiros e a outros possíveis infectados que permaneçam em seus camarotes até que sejam examinados por nossa equipe médica".

Segundo Newsom, cerca de 2.500 passageiros estavam a bordo quando o navio viajou ao México. A companhia informou 1.150 membros da tripulação.