GM lança bateria de longa distância para carros elétricos

A General Motors lançou nesta quarta-feira uma nova geração de baterias para seus carros elétricos, em mais um movimento para concorrer com a Tesla, líder do setor.

Segundo a GM, suas baterias Ultium terão alcance de 400 milhas (645 km) por carga, e foram desenvolvidas para recarregamento rápido e utilização em diversos modelos de veículos.

"Nossa equipe aceitou o desafio de transformar o desenvolvimento dos produtos na GM e posicionar nossa companhia em um futuro totalmente elétrico", destacou a presidente executiva do grupo, Mary Barra.

A GM informou que está aumentando seu portfólio de veículos elétricos com vários novos modelos este ano, incluindo uma nova versão do Bolt EV, que será lançado no final de 2020.

A estratégia da GM é baseada em um "sistema de propulsão modular" e na flexibilidade das novas baterias, que podem ser instaladas de maneira vertical ou horizontal, dependendo do modelo do veículo.

"Milhares de cientistas, engenheiros e projetistas da GM estão trabalhando para executar uma reformulação histórica da companhia", disse o presidente da GM, Mark Reuss.

A GM planeja lançar carros elétricos sob suas marcas Cadillac e GMC Hummer, e também produz os veículos elétricos autônomos Cruise, na Califórnia.