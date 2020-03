Petróleo fecha em baixa após aumento das reservas americanas

Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira após a publicação de um aumento nas reservas nos Estados Unidos, o sexto aumento semanal consecutivo.

O barril Brent do Mar do Norte para entrega em maio terminou em 51,13 dólares em Londres, com queda de 1,4% ante terça-feira.

Enquanto isso, em Nova York, o barril do WTI para abril caiu 0,8%, a 46,78 dólares.

As reservas de petróleo aumentaram pela sexta semana consecutiva nos Estados Unidos, mas menos do que o esperado por analistas, de acordo com o relatório da Agência de Informação Energética dos EUA (EIA), publicado nesta quarta-feira.

Na semana que terminou em 28 de fevereiro, as reservas comerciais de petróleo cresceram 800.000 barris, atingindo 444,1 milhões, quando analistas questionados pela agência Bloomberg esperavam um forte aumento de três milhões de barris.

O declínio foi suficiente para esmagar os preços dos barris de referência.