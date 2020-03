Wall Street fecha com forte alta por resultados de Biden

Wall Street fechou com forte alta nesta quarta-feira, celebrando a volta do ex-vice-presidente Joe Biden ao favoritismo para as primárias democratas.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 4,53%, a 27.090,86 pontos. O tecnológico Nasdaq subiu 3,85%, a 9.018,09. O S&P; 500 avançou 4,22%, a 3.130,12 pontos.

Esta alta foi impulsionada pela disparada nas ações de seguradoras de saúde, que estavam preocupadas com a possível vitória de Bernie Sanders na disputa pela indicação democrata à presidência, devido a sua propostas de reforma do sistema de saúde.

A United Health teve alta de 10,74%, a Centene de 15,73%, a Humana de 14,44% e a Cigna de 10,52%.

"A vitória de Sanders seria percebida como um risco para as seguradoras (médicas) porque propõe um programa nacional de saúde amplo e gratuito para todos os americanos, o que poderia levar à eliminação do sistema existente", explicou Sel Hardy, analista de CFRA.