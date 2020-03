Comunicado do Business Wire :CAPCOM Co., LTD.

Snoopy é o beagle mais famoso do mundo, e ele é amado em todos os lugares! A CAPCOM começa a apresentar o quarto jogo casual da série, Snoopy Puzzle Journey, que qualquer pessoa pode desfrutar facilmente. O download já está disponível!

Para comemorar o lançamento oficial do aplicativo, agora há uma campanha especial. É hora de se preparar para isso! Mantenha seus olhos abertos!

Downloads disponíveis na loja de cada plataforma!

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.snworld

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id1460552404

Amazon App Store: http://www.amazon.co.jp/gp/mas/dl/android?p=jp.co.capcom.fireos.snworld

Em comemoração ao lançamento do jogo: Amazon Gift Card Giveaway com 500 ganhadores

Realizaremos uma promoção de presente para comemorar o lançamento do aplicativo do jogo Snoopy Puzzle Journey! Um Amazon Gift Card (US$ 20 ou a quantia equivalente a US$ 20) é presenteado a 500 pessoas por sorteio.

Período da promoção Desde o lançamento do aplicativo até 9 de março de 2020, 14h59 (UTC) (11h59, hora de Brasília)

NOTA: Consulte o site especial para obter informações específicas e as regras de participação nesta campanha. https://mobile.capcom.com/puzzlejourney/en/campaign/present_wcp.html

Vídeo promocional oficial da Snoopy Puzzle Journeyhttps://youtu.be/thp_TRq-oeA

NOTA: As capturas de tela e informações compartilhadas neste comunicado de imprensa foram criadas durante o processo de desenvolvimento. O conteúdo e as especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Visão geral

Gênero: jogo de quebra-cabeça Jogadores: 1 Tarifas para jogar: Versão gratuita, com pagamento baseado em itens e assinatura mensal Data de lançamento: 3 de março de 2020 Regiões disponíveis: Planejado para 59 países, incluindo o Japão Site oficial: https://mobile.capcom.com/puzzlejourney/en/ Aviso de direitos autorais: © 2020 Peanuts Worldwide, LLC. Todo o código do jogo © CAPCOM Co., LTD.

Consultas diretas para: Teruya Muramatsu MO Business Promotions Department CAPCOM Co., LTD. 48F, Shinjuku Mitsui Building, 2-1-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 163-0448 e-mail: publicity@eng.capcom.co.jp

