Justiça investiga contas dos clubes de Portugal

A justiça portuguesa realizou nesta quarta-feira (4) dezenas de buscas e apreensões nas sedes de vários clubes do país, em meio a uma investigação por suspeitas de fraude fiscal no mundo do futebol, anunciou o Ministério Público (MP) de Portugal.

Segundo a imprensa local, buscas foram realizadas nos escritórios dos principais clubes portugueses -Benfica, Porto, Sporting e Braga-, mas também na empresa de Jorge Mendes, um dos empresários mais influentes do mundo do futebol.

Com a ajuda de uma centena de auditores-fiscais e de 180 policiais, uma quinzena de magistrados organizaram 76 buscas e apreensões em "diversos clubes de futebol, suas empresas e seus dirigentes, em escritórios de advogados e de intermediários", explicou o MP em comunicado.

A operação, batizada de "Fora de Jogo", investiga os "negócios do futebol profissional realizados a partir de 2015 e que teriam envolvido ações destinadas a evitar os pagamentos fiscais ao Estado português".

Estas práticas, que consistiam em "ocultar ou modificar" o valor das operações, fariam parte de delitos de "fraude fiscal agravado e lavagem de dinheiro", continuou o MP.

De acordo com a imprensa portuguesa, os principais alvos das investigações são as transferências de jogadores.