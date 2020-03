Turquia acusa Grécia de matar imigrante a tiros na fronteira; Atenas nega

Autoridades turcas declararam que um imigrante foi morto nesta quarta-feira, 4, por tiros das forças policiais da Grécia, enquanto tentava cruzar a fronteira entre os dois países. Atenas refutou a acusação e disse se tratar de uma notícia falsa do governo turco.



O caso teria acontecido na região próxima a Erdine, no noroeste da Turquia, que faz fronteira com o território grego. De acordo com o governo da província, um grupo de seis imigrantes foi ferido com tiros disparados pela polícia grega. Um dos feridos, que não teve a nacionalidade informada, teria morrido em decorrência de um tiro no peito.



O governo grego se apressou em refutar a história divulgada pela Turquia. O porta-voz de Atenas, Stelio Petsas, afirmou que se trata de uma fake news criada pelo país vizinho.



"A Turquia fabrica notícias falsas. Fabricou mais uma hoje: supostos feridos por disparos gregos. Os desminto de maneira categórica", afirmou.



A crise migratória na fronteira greco-turca segue sem solução, desde que a Turquia anunciou que passaria a não impedir a passagem de imigrantes que desejam chegar à Europa.



Nessa terça-feira, 3, autoridades da União Europeia se mobilizaram na área que é foco das tensões para tentar solucionar a crise. Os presidentes da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, do Conselho Europeu, Charles Michel, e do Parlamento Europeu, David Sassolli, viajaram para a Grécia, enquanto o chefe da diplomacia Europeia, Josep Borrell, viajou para a Turquia, para iniciar as negociações com o governo de Recep Tayyip Erdogan. (Com agências internacionais).