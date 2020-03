Feira do Livro de Londres cancelada devido ao coronavírus

Um dos maiores eventos editoriais do mundo, a Feira do Livro de Londres, foi cancelado em consequência da epidemia de coronavírus na Europa, anunciaram nesta quarta-feira os organizadores.

Muitos expositores e visitantes internacionais programados para a feira, que aconteceria de 10 a 12 de março, enfrentam restrições de viagem à medida que aumentam as consequências do vírus, explicou a empresa Reed Exhibitions.

"Acompanhamos as diretrizes do governo britânico e trabalhamos com a assessoria das autoridades de saúde pública e outras organizações. Apesar de nossas dúvidas, tomamos a decisão de não seguir adiante", completou a empresa.

Quase 25.000 pessoas deveriam comparecer à feira deste ano no centro de exposições Olympia London, na zona oeste da cidade.

A revista especializada The Bookseller informou na semana passada que importantes editoras britânicas haviam desistido do evento, incluindo Penguin Random House, Simon & Schuster e HarperCollins.

As recomendações do governo britânico não incluem até o momento o cancelamento de grandes eventos, mas um plano de contingência publicado na terça-feira prevê a redução das "reuniões em grande escala" em caso de aumento do número de casos de covid-19.

Na terça-feira, a Disney cancelou um evento de lançamento previsto para Londres de sua nova plataforma de streaming, alegando a desistência de vários participantes e as dificuldades para as viagens internacionais.