Turquia afirma que migrante foi morto pelas forças gregas em sua fronteira

As autoridades turcas disseram que um migrante foi morto nesta quarta-feira por tiros das forças gregas quando tentava atravessar a fronteira entre os dois países, o que Atenas negou categoricamente.

Segundo o governo de Edirne (noroeste da Turquia), seis migrantes foram feridos a tiros perto do posto de fronteira de Pazarkule (Kastanier, lado grego).

Um dos feridos, um homem cuja nacionalidade não foi informada, morreu em decorrência de seus ferimentos no peito, declarou o governo local em um comunicado.

Em Atenas, um porta-voz do governo, Stelios Petsas, "desmentiu categoricamente" que as forças gregas tenham atirado contra migrantes na fronteira terrestre entre a Grécia e a Turquia.

"A Turquia fabrica notícias falsas. Fabricou mais uma hoje: supostas pessoas feridas por tiros gregos. Desminto essas informações categoricamente", declarou em coletiva de imprensa.

Na manhã desta quarta-feira foram registrados confrontos na fronteira turco-grega, onde um fotógrafo da AFP viu um migrante ferido na perna após ser atingido por tiros do lado grego.

Os confrontos se seguiram, com migrantes lançando pedras contra as forças de segurança gregas, que responderam com gás lacrimogêneo.

Em um vídeo fornecido à AFP pelo governo grego, a polícia turca é vista disparando bombas de gás lacrimogêneo contra a polícia grega no posto de fronteira.

De acordo com correspondentes da AFP presentes do lado grego da fronteira em Kastanies, grupos de migrantes da zona-tampão se aproximaram da cerca de arame farpado que divide a fronteira na manhã desta quarta-feira.

Tiros para o ar, cuja origem não pôde ser determinada, gritos, sirenes da polícia e de ambulâncias foram ouvidos. Um grande incêndio também foi declarado, produzindo grande quantidade de fumaça.

A Turquia, que tenta obter mais apoio ocidental na Síria contra o regime de Bashar al-Assad e seu aliado russo, abriu sua fronteira com a Grécia na sexta-feira para permitir que os migrantes em seu território atravessassem para a Europa.

Após esse anúncio, milhares de pessoas se dirigiram para o ponto de passagem de Pazarkule.

Vários barcos infláveis transportando migrantes também chegaram às ilhas do Mar Egeu de Lesbos, Chios e Samos.

Entre sábado e segunda-feira à noite, "24.203 tentativas ilegais de entrada foram impedidas, 183 pessoas foram presas", segundo o governo grego.

De acordo com Atenas, o governo turco age "em violação de suas obrigações decorrentes do pacto entre a União Europeia e a Turquia", assinado em março de 2016 após a crise migratória de 2015 e destinado a limitar o fluxo migratório para a Europa.

"A Turquia, em vez de limitar as redes de traficantes de migrantes e refugiados, se tornou traficante", disse o porta-voz grego Petsas nesta quarta-feira.