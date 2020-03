Irã anuncia mais 15 mortes por coronavírus, com balanço total de 92 mortos

O Irã registrou mais 15 mortos devido ao novo coronavírus, fazendo o balanço subir para 92, anunciou nesta quarta-feira o ministério iraniano de Saúde, que informou sobre um total de 2.922 pessoas infectadas.

"O número de novos casos confirmados nas últimas 24 horas foi de 586", declarou o porta-voz do ministério da Saúde, Kianoush Jahanpour, em uma coletiva de imprensa.

"Lamentavelmente, 15 pessoas perderam a vida", acrescentou o porta-voz.

As províncias de Teerã e Qom são as mais afetadas pela epidemia de covid-19, com 253 e 101 novos casos respectivamente, de acordo com essa fonte.

A cidade sagrada xiita de Qom, ao sul de Teerã, é o foco da epidemia do novo coronavírus no Irã. Nesta localidade foram registradas as primeiras mortes em 19 de fevereiro.