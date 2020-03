"Comeback kid", o retorno de Joe Biden

Considerado politicamente morto há apenas duas semanas, Joe Biden teve na terça-feira um retorno espetacular na campanha pela indicação do Partido Democrata à eleição presidencial.

"Apenas alguns dias atrás, a mídia e os comentaristas haviam declarado a morte desta candidatura", disse Biden na Califórnia.

"Bem, eu estou aqui para dizer: estamos vivos e lutando", acrescentou ele em meio à empolgação de seus apoiadores.

Ele zombou daqueles que o deram como morto em um vídeo postado no Twitter com a hashtag #Joemomentum (um trocadilho com seu primeiro nome e "impulso" em inglês), no qual ele diz "Não estou morto e não vou morrer".

Vencedor em mais estados do que seu rival Bernie Sanders, o ex-vice-presidente de Barack Obama avançou na 'Superterça' e confirmou sua popularidade entre os eleitores negros, determinantes para um democrata chegar à Casa Branca.

- "Comeback kid" -

"Ainda não ouvimos os membros mais comprometidos do Partido Democrata: os afro-americanos", disse Biden várias vezes para tentar superar seu fraco desempenho nas primeiras internas realizadas no início de fevereiro em Iowa e New Hampshire, estados com uma população pequena, embora de grande simbolismo na corrida eleitoral.

No sábado, ele teve uma grande vitória na Carolina do Sul, estado com maioria dos eleitores negros.

"Comeback kid!", um simpatizante gritou para ele em Nevada, outro estado que tem importantes minorias, onde ficou em segundo lugar, atrás de Bernie Sanders nas primárias em 22 de fevereiro.

A alusão ao livro sobre o ex-presidente Bill Clinton, que teve um grande retorno nas primárias de 1992, arrancou sorrisos daqueles cujos erros contribuíram nos últimos meses para alimentar a imagem de que Biden era um candidato hesitante.

No entanto, sua vitória na Carolina do Sul desencadeou em poucas horas uma dinâmica extraordinária, levando pré-candidatos moderados como Pete Buttigieg e Amy Klobuchar a abandonar a disputa para apoiá-lo, um respaldo que depois foi endossado pelo ex-candidato Beto O'Rourke, que deixou a campanha em novembro, e vários representantes cuja influência no nível local pode ser decisiva.

- Tragédias pessoais -

"Vou derrotar Donald Trump completamente", disse Biden depois de entrar na corrida presidencial em abril de 2019, apresentando-se como o melhor rival possível do bilionário republicano, graças a sua popularidade entre trabalhadores brancos e eleitores negros.

No entanto, suas derrotas nas primárias de Iowa e New Hampshire minaram a imagem potencial de "vencedor", enquanto Bernie Sanders assumiu a posição de favorito.

As provocações sobre sua fúria se multiplicaram e Donald Trump, que apelidou Biden de "Joe, o Dorminhoco", não perdeu a oportunidade de provocá-lo.

Depois de 35 anos no Senado e oito na Casa Branca como braço direito de Barack Obama, Biden ainda terá um longo caminho pela frente.

Mas ele, que teve uma vida marcada pela tragédia, ressurgiu das cinzas na 'Superterça'.

Em 1972, um mês depois de ter sido eleito para ocupar uma cadeira no Senado com apenas 30 anos de idade, perdeu sua esposa Neilia e a filha mais nova Naomi em um acidente de carro. Enquanto apoiava seus filhos Beau, na época com 4 anos, e Hunter, com 2 anos, hospitalizados, tomou posse como parlamentar.

Um novo drama o atingiu em 2015, quando Beau, que se tornou procurador-geral de Delaware, morreu vítima de câncer no cérebro. Um filho cuja memória ele evocou para comemorar a vitória na Carolina do Sul, onde ressuscitou para a campanha eleitoral.