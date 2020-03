A Alemanha proibiu a exportação de material médico de proteção, especialmente máscaras, em resposta à epidemia do novo coronavírus, que se propaga no país com mais 200 casos confirmados.

Um decreto neste sentido foi publicado nesta quarta-feira, informaram em um comunicado conjunto os ministérios da Saúde e do Interior, que menciona possíveis exceções "sob certas condições", por exemplo a ajuda humanitária.