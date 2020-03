Erdogan diz que UE deve apoiar a Turquia na Síria se deseja solucionar a crise migratória

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou nesta quarta-feira que a União Europeia (UE) tem que apoiar as iniciativas da Turquia para solucionar o conflito na Síria se deseja acabar com a crise migratória.

Em um discurso em Ancara, Erdogan acusou os países europeus, incluindo a Grécia, de "pisar" nos direitos humanos ao "atingir, afundar os barcos e até atirar" nos migrantes que tentam chegar à Europa a partir da Turquia depois que o governo turco abriu sua fronteira.

As declarações foram feitas no momento em que uma nova onda de migrantes tenta chegar à Europa a partir da Turquia, depois que este país abriu suas fronteiras com a Grécia na sexta-feira.

Nesta quarta-feira foram registrados incidentes na fronteira turco-grega, onde migrantes atiraram pedras contra policiais gregos, que responderam com gás lacrimogêneo.

A Turquia deseja obter mais apoio dos países ocidentais na Síria contra o regime de Damasco.