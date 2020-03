Aviação americana bombardeia talibãs no Afeganistão

A aviação americana bombardeou nesta quarta-feira um grupo de talibãs que atacava as forças de segurança afegãs, a primeira operação desde a assinatura de um acordo entre Estados Unidos e os insurgentes no sábado passado em Doha.

"As forças dos Estados Unidos executaram um bombardeio em Nahr-e Saraj, em Helmand, contra os combatentes talibãs que atacavam as forças de segurança afegãs. Foi um bombardeio defensivo", anunciou no Twitter o coronel Sonny Leggett, porta-voz das Forças Armadas americanas no Afeganistão.