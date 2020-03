Iraque confirma a primeira morte provocada pelo novo coronavírus

Um homem de 70 anos morreu nesta quarta-feira devido ao novo coronavírus em Suleimaniya, no Curdistão iraquiano, a primeira vítima fatal registrada no Iraque, informou à AFP o porta-voz do Departamento de Saúde da província.

O paciente ocupava a função de imã em uma mesquita da cidade, explicou o médico Iyad Al Naqchabandi.

Ele sofria de problemas cardíacos e respiratórios e havia sido colocado em quarentena depois de ter recebido o diagnosticado do novo coronavírus.

O Iraque, vizinho do Irã, um dos países mais afetados pela epidemia de pneumonia viral depois da China, anunciou até o momento 31 casos de contaminação.

O país teme em particular uma epidemia nos locais sagrados xiitas que recebem milhões de fiéis procedentes do Irã.