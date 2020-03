Turistas italianos na Índia infectados com o novo coronavírus

O ministério da Saúde da Índia anunciou nesta quarta-feira que colocou em quarentena um grupo de turistas italianos, dos quais 16 estão infectados com o novo coronavírus.

A Itália é o principal foco europeu da epidemia de covid-19, com mais de 2.500 casos e 79 mortos, de acordo com o balanço mais recente. A Índia registrava até esta quarta-feira apenas 28 casos do coronavírus.

Após a descoberta de dois casos de coronavírus em uma viagem de mais de 20 turistas italianos ao Rajastão (oeste da Índia), as autoridades locais decidiram colocar o restante do grupo em quarentena em uma estrutura especial em Nova Délhi.

Além dos dois turistas italianos portadores do vírus, que foram hospitalizados, outros 14 integrantes do grupo e o motorista indiano apresentaram resultado positivo para a doença nos exames, informou o ministro da Saúde, Harsh Vardhan.

"Todos os passageiros de voos internacionais passarão pelo detector de febre a partir de agora", declarou.