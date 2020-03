Joe Biden vence no crucial estado do Texas na Superterça democrata

O ex-vice-presidente Joe Biden venceu a disputa no estado do Texas na Superterça das primárias democratas, um triunfo importante sobre seu principal rival Bernie Sanders, informa a imprensa americana.

O resultado no Texas - no qual as pesquisas apontavam a liderança de Sanders - encerra uma grande noite para Biden, que saiu vitorioso na maioria do 14 estados que compareceram às urnas.

Com 228 delegados em jogo, o Texas era o segundo estado mais importante da terça-feira, depois da Califórnia, onde as primeiras projeções apontam a vitória de Sanders.