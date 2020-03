Coreia do Sul tem queda de novos casos de coronavírus

A Coreia do Sul anunciou nesta quarta-feira 142 novos casos do coronavírus, um número consideravelmente inferior aos 851 divulgados na véspera. No total, 5.328 estão infectadas no país, que já registrou 32 óbitos.

Na terça-feira, o número de novos casos havia atingido seu recorde, levando o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, a declarar "guerra" ao novo coronavírus.

O governo concentrou seus esforços nas mais de 260 mil pessoas ligadas à Igreja de Jesus Shincheonji, um movimento religioso que foi o principal foco do novo coronavírus no país.

Apenas na cidade de Daegu, principal foco da epidemia, foram confirmados mais de 4 mil casos.

Segundo o vice-ministro da Saúde, Kim Gang-lip, atualmente há cerca de 2.300 infectados em Daegu, alguns com sintomas graves a espera de internação, e outros assintomáticos ou com problemas leves.

Dezenas de eventos culturais e esportivos foram cancelados ou adiados para se evitar o contágio, e as férias escolares foram prolongadas.

O Banco Central reduziu as previsões de crescimento e Moon anunciou a injeção de 30 trilhões de wons (25 bilhões de dólares) para apoiar a economia nesta situação "grave".