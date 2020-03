China anuncia mais 38 mortos por coronavírus, enquanto cai registro de novos casos

As autoridades de saúde da China anunciaram nesta quarta-feira (noite de terça no Brasil) mais 38 mortos por coronavírus e 115 novos diagnósticos positivos, o que corresponde a uma queda neste índice pelo terceiro dia consecutivo .

O número nacional de vítimas fatais chegou a 2.981, informou a Comissão Nacional de Saúde, com mais 80.200 pessoas infectadas desde o início da epidemia de COVID-19, em dezembro passado.

Os 115 novos casos estão na província de Hubei (centro), foco da epidemia, onde o vírus surgiu pela primeira vez em dezembro.

Há vários dias o número de novos casos tem caído na China, onde as medidas de quarentena sobre mais de 50 milhões de pessoas parece dar resultado.

Mas agora o país se preocupa com as pessoas contaminadas vindas do exterior.

Foram registrados ao menos 13 casos de contágio de chineses que vieram do estrangeiro nos últimos dias, sendo oito na província de Zhejiang (leste), de pessoas que regressavam da Itália, o país europeu mais afetado pela epidemia.

Os oito trabalhavam em um restaurante de Bérgamo, 40 km de Milão.

Agora, os viajantes que chegam a Pequim procedentes de países afetados pelo novo coronavírus, como Coreia do Sul, Itália, Irã e Japão, devem permanecer em quarentena por 14 dias.