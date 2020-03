Comunicado do Business Wire :Sintavia, LLC

A Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA) ou "Associação do comércio ecológico da manufatura aditiva" em tradução livre, um novo grupo de comércio ecológico criado para promover a manufatura aditiva, anunciou hoje a contratação de Sherry Handel como a primeira pessoa a investir o cargo de diretor executivo. A AMGTA foi fundada em novembro de 2019 para promover os benefícios ambientais da manufatura aditiva (MA) em comparação com os métodos tradicionais de manufatura. A AMGTA é uma organização não comercial e sem vínculos, aberta a qualquer fabricante de aditivos ou parte interessada do setor que atenda a certos critérios relacionados à sustentabilidade de produção ou processo.

Sherry Handel, Executive Director, Additive Manufacturer Green Trade Association (Photo: Business Wire)

Após uma longa busca através de empresas de seleção de pessoal, Sherry Handel foi contratada no final de fevereiro de 2020 para liderar a nova associação de comércio sem fins lucrativos. "É uma grande satisfação ter a Sherry a bordo e espero trabalharmos junto com ela e com os membros fundadores do setor para construirmos as bases da AMGTA", disse Brian Neff, presidente do conselho de administração da AMGTA. "A iniciativa para a autonomia e o conhecimento de Sherry em gerenciamento sem fins lucrativos - juntamente com anos de experiência na fundação e no desenvolvimento de organizações startups - fazem com que ela esteja em uma boa posição para liderar a associação comercial. Nós fundamos a AMGTA porque na manufatura aditiva nos concentramos com muita frequência em benefícios de custo e tempo da tecnologia e não consideramos da mesma forma os reais benefícios ambientais da MA em relação à manufatura tradicional. Esses benefícios incluem uma melhor utilidade para uso final e uma ecologia industrial aprimorada do próprio processo de fabricação. O objetivo da AMGTA é aumentar a conscientização sobre esses benefícios nos segmentos de mercado final, a fim de acelerar a taxa de adoção da tecnologia. Sherry traz o talento, a paixão pela sustentabilidade, bem como o histórico e a experiência necessários para cumprir a missão da AMGTA e expandir a organização. No pouco tempo aqui, ela já está a todo vapor."

Sherry Handel é uma líder premiada, focada em causar um impacto significativo através do gerenciamento, empreendedorismo e voluntariado das organizações sem fins lucrativos. Ela tem experiência em nível de diretoria na expansão dessas organizações nos setores de educação e treinamento para startups de sustentabilidade e tecnologia. Sherry Handel é cofundadora ex-diretora de operações da Energy Harvesters LLC, uma startup de tecnologia limpa que desenvolve o Walking Charger?, um dispositivo patenteado que carrega smartphones e outras baterias de dispositivos móveis enquanto o usuário caminha. Ela é bacharel em Administração pela Northeastern University e estudou sustentabilidade na University of Vermont e no Boston Architectural College.

Como diretora executiva da AMGTA, Sherry Handel concentrará seus esforços em educar o público e o setor sobre os benefícios ambientais positivos da manufatura aditiva, promover a adoção da manufatura aditiva como uma alternativa à manufatura tradicional, desenvolver melhores práticas para a manufatura aditiva e ajudar os membros da organização a ampliar seus negócios e adquirem novos clientes. Sob a sua liderança, a AMGTA realizará campanhas de marketing e publicidade, patrocínio e pesquisa e publicação dos resultados, além de aumentar o número de membros da organização.

A primeira aparição pública de Sherry Handel como diretora executiva da AMGTA será no RAPID + TCT, o maior evento de manufatura aditiva da América do Norte, a ser realizado no Centro de Convenções de Anaheim, Califórnia, em 21 de abril de 2020, onde atuará como moderadora no Painel de liderança de pensamento sobre sustentabilidade intitulado "Additive Manufacturing and Green Manufacturing a Crucial Partnership" ou "Manufatura aditiva e manufatura ecológica: uma parceria crucial", em tradução livre.

Sobre a AMGTA. A AMGTA é uma organização não comercial e sem vínculos, aberta a qualquer fabricante ou parte interessada do setor que atenda aos seguintes critérios básicos:

-- Tenha feito um investimento significativo no crescimento e êxito do setor de MA.

-- Adotou políticas internas proativas relacionadas com a redução de resíduos e sustentabilidade operacional.

-- É membro do Green Business Bureau ou de outra agência de certificação similar.

-- Está disposto a participar ativamente do avanço e da promoção não comercial dos benefícios ambientais da MA nos mercados finais e com o público em geral como um todo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada.

Sherry Handel, no +1 954.308.0888 ou acesse www.amgta.org

