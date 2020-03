Comunicado do Business Wire :Berkshire Hathaway Inc.

Reportagens publicadas recentemente na imprensa brasileira têm mencionado que a Berkshire Hathaway Inc. é acionista da IRB Brasil Re (a "IRB"). Essa informação não é correta. A Berkshire Hathaway Inc. não possui ações da IRB atualmente, nunca foi acionista da IRB nem tem a intenção de se tornar acionista da IRB.

A Berkshire Hathaway e suas subsidiárias se envolvem em diversas atividades de negócios, inclusive nas áreas de seguro e resseguro, serviços públicos e energia, transporte por frete ferroviário, fabricação, varejo e serviços. As ações ordinárias da empresa são listadas na Bolsa de Valores de Nova York com os símbolos de negociação BRK.A e BRK.B.

