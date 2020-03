Lula afirma em Paris que jamais abandonará política

"Nunca vou renunciar à política", disse o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em meio a aplausos, durante uma homenagem de artistas e professores em Paris, da qual participaram Dilma Rousseff e Fernando Haddad.

"Deixei a prisão sem ódio, sem raiva, estava decidido a não deixar a prisão me transformar", declarou o ex-presidente no ato "Lula Livre", organizado pela RED.br, um grupo europeu de professores e artistas que defende a democracia no Brasil.

Visivelmente emocionado, Lula agradeceu a todos pelo apoio e convidou ao palco seus advogados e vários companheiros. "Tenho a consciência tranquila", declarou.

O ex-presidente, de 74 anos, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, declarou que foi vítima de uma conspiração político-judicial, uma "farsa elaborada pelo departamento de Justiça dos Estados Unidos".

"Seguirei lutando para provar minha inocência" e para que "o povo não perca o respeito pela justiça".

Em sua luta conta com o apoio da ex-presidente Dilma Rousseff e do ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato à presidência Fernando Haddad, que participaram do evento em Paris.

A capital francesa, onde Lula recebeu na segunda-feira o título de cidadão de honra de Paris, é a primeira etapa de um giro pela Europa que o levará à Suíça e Alemanha.

- Contra o discurso de ódio -

"Agora nos preparamos para outra batalha, uma batalha democrática, pela inocência do presidente Lula", declarou Dilma em seu discurso, afirmando que "a democracia no Brasil precisa que o presidente Lula seja inocentado".

Os três líderes recordaram os progressos obtidos durante os 13 anos do Partido dos Trabalhadores no poder, destacando o acesso dos mais pobres à educação.

Mas "tudo está sendo destruído por (Jair) Bolsonaro, que governa contra as mulheres, os negros, os LGTBI, os pobres do país", disse Dilma, em referência ao atual presidente.

Um dos beneficiados pelas políticas sociais promovidas por Lula foi Regiano Rocha, estudante de doutorado em Educação que está cursando um ano em Paris.

"Sou de Santa Catarina, de uma cidade muito pequena. Só estou aqui porque a política de Lula tornou possível, com bolsas de estudo", declarou Regiano, 30 anos, na Cidade Luz.

O Brasil está cada dia mais dividido pela política, "há irmãos que não se falam", advertiu Lula, afirmando que "o mundo está muito nervoso" e "a direita sabe utilizar todos os meios ao seu alcance (...) para promover o ódio entre as pessoas".

"Nosso coração deve ser mais forte que as mentiras que circulam pela internet", disse o ex-presidente, pedindo a todos que "não abandonem a política, tenham confiança em que o bom político que querem está dentro de vocês".