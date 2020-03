Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global anunciou uma presença adicional em Dubai por meio de um Acordo de Colaboração com a Chartered House, uma empresa tributária de serviço completo, acrescentando amplitude à sua estratégia de expansão no Oriente Médio.

A Chartered House foi fundada em 2018 pelo sócio-gerente Anurag Chaturvedi e inclui quase 20 profissionais fiscais. A organização é especializada em uma ampla gama de serviços de impostos diretos, impostos indiretos, estrutura internacional de impostos, consultoria e conformidade, bem como formação e estabelecimento de empresas que apoiam as empresas globais a crescer nos Emirados Árabes Unidos.

"A cultura de nossa empresa se concentra em administrar e personalizar nossa abordagem para atender às expectativas dos clientes", disse Anurag. "A colaboração com a Andersen Global nos ajudará a expandir nossa oferta de serviços para atender ainda melhor às necessidades cada vez mais complexas e internacionais de nossos clientes."

"A Chartered House traz intensidade adicional à Andersen Global como resultado de suas capacidades e experiência corporativa", disse Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e CEO da Andersen. "Os Emirados Árabes Unidos são um mercado extremamente importante na região, e Anurag e sua equipe entregam as melhores soluções da categoria para seus clientes de maneira integrada."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, atualmente a Andersen Global conta com mais de 5.000 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 167 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

