Prêmio Nobel argentino sugere Evo Morales para Nobel da Paz

O argentino Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz de 1980, sugeriu o nome do ex-presidente da Bolívia Evo Morales para o Comitê do Nobel na Noruega, informou o líder humanitário em seu site.

Em sua carta ao Comitê, Pérez Esquivel disse que propôs o prêmio a "um líder social, o primeiro presidente indígena da América Latina, que conseguiu implementar programas bem-sucedidos de combate à pobreza, contra a desigualdade e a paz".

"O modelo de país com igualdade, justiça social e soberania liderado por Evo deve ser reconhecido internacionalmente", afirmou.

Pérez Esquivel foi premiado há 40 anos por seu trabalho a favor dos direitos civis e pela defesa da vida contra crimes cometidos durante a última ditadura argentina (1976-1983).

O comitê norueguês do Nobel aceita todas as propostas antes do prazo final de 31 de janeiro submetido por milhares de pessoas com a capacidade de lançar uma candidatura. Entre os qualificados para isso estão os parlamentares e ministros de todos os países, ex-premiados, alguns professores universitários ou membros atuais ou anteriores do comitê.