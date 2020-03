Sombra do coronavírus é preocupação para entidades esportivas

COI, UEFA, ministérios dos Esportes: desafiados pela epidemia do novo coronavírus, as autoridades do esporte questionam a manutenção das competições e as medidas de precaução a aplicar, mas não tomam decisões de maneira apressada.

As entidades esportivas não podem evitar o tema: tanto a Uefa, que reuniu seu comitê executivo na segunda-feira (2) e organizou seu congresso em Amsterdã, assim como o Comitê Olímpico Internacional (COI), cuja comissão executiva se reúne terça e quarta em Lausane, colocaram o assunto em suas agendas.

Oficialmente, o otimismo reina no que diz respeita a manter os principais eventos esportivos do ano. O COI se prepara para uns "bem-sucedidos" Jogos Olímpicos de Tóquio, enquanto a Uefa garantiu à AFP que "não é preciso modificar nada no calendário previsto" para a Eurocopa.

A competição europeia, porém, está agendada para começar em 12 de junho na Itália, o país do Velho Continente mais afetado pelo vírus, com 2.036 casos positivos e 52 mortes, segundo o último balanço.

"A Uefa está em contato com as autoridades internacionais e locais competentes em relação ao coronavírus e seu desenvolvimento", afirmou a entidade europeia. Autoridades que já tomaram decisões significativas: na Itália, cinco jogos da Serie A que seriam disputadas no último fim de semana foram adiadas.

- Eurocopa e Jogos -

"Não sabemos o número de problemas que podemos ter ao organizar uma competição. Há questões de segurança e política. O vírus é outra preocupação. Estamos lidando com isso e estamos confiantes, acreditamos que podemos combater este problema. Tentamos não cair no pior cenário possível", explicou o presidente da Uefa, o esloveno Aleksander Ceferin.

Em Lausane, o COI também falará do tema, mas não tomará qualquer decisão por enquanto.

O canadense Dick Pound, respeitado membro do COI, afirmou que a entidade não irá cogitar adiar ou cancelar os Jogos Olímpicos até que a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomende algo neste sentido.

E o presidente do COI, o alemão Thomas Bach, adotou um tom tranquilizador: "o COI está totalmente decidido a realizar Jogos de Tóquio bem-sucedidos a partir de 24 de julho" e até 9 de agosto.

Embora nenhuma decisão tenha sido tomada sobre os eventos esportivos previstos para os próximos meses, os que já começaram vêm sofrendo com mudanças.

O Torneio das Seis Nações de rugby, por exemplo, viu o duelo Irlanda-Itália ser adiado, enquanto as outras partidas foram mantidas "por enquanto", afirmou na segunda-feira à AFP um porta-voz do comitê organizador da competição.

- Campeonato suíço -

Alguns países, como a França, adotaram medidas para evitar a propagação do vírus.

A ministra francesa dos Esportes, Roxana Maracineanu, deu uma coletiva de imprensa nesta terça-feira. Neste momento, não há nada a declarar: as decisões devem ser tomadas "caso a caso", com a decisão final sendo responsabilidade dos prefeitos das regiões do país.

Nada parecido com a decisão tomada pela Suíça, que suspendeu o campeonato de futebol até 23 de março, algo inédito na Europa desde o início da epidemia do Covid-19.

O vírus, que surgiu na China, já chegou a mais de 70 países e territórios e vem se desenvolvendo rapidamente. O número de casos no mundo chegou a 90.151, com 3.083 mortes, segundo o balanço estabelecido pela AFP a partir de fontes oficiais.

As autoridades se mantêm majoritariamente na expectativa, mas o Covid-19, cuja propagação se acelera dia após dia fora da China, certamente ainda não acabou de perturbar a agenda esportiva mundial.