Assad anuncia eleições legislativas na Síria em 13 de abril

O presidente sírio, Bashar al-Assad, anunciou nesta terça-feira a realização de eleições legislativas em 13 de abril, neste país em guerra há nove anos.

Nas últimas sessões legislativas, em 2016, o partido presidencial Baaz e seus aliados obtiveram a maioria dos 250 assentos que compõem a Assembleia Nacional.

A oposição síria chamou de "farsa" a consulta, a segunda desde o início da guerra, em 2011. A ONU se recusou a reconhecer essas eleições, consideradas "ilegítimas" pelos países ocidentais.

De acordo com a Constituição síria, as legislativas devem ser realizadas a cada quatro anos.

No poder desde 1963, o partido Baaz governa a Síria com mão de ferro. Pela primeira vez, em 2012, Damasco aceitou que candidatos de outras formações se candidatassem às eleições.

Quase nove anos após o início do conflito sírio, o poder em Damasco, com o apoio da Rússia, conseguiu impor seu controle sobre mais de 70% do território, depois de inúmeras vitórias contra rebeldes e jihadistas.

No entanto, várias regiões ainda escapam ao controle de Damasco, incluindo a província de Idlib (noroeste), que desde dezembro é palco de uma ofensiva do regime e das forças russas contra jihadistas e rebeldes.

Enquanto isso, Ancara controla uma grande faixa de fronteira no nordeste da Síria, e as milícias curdas, uma vez apoiadas pelos Estados Unidos, ainda exercem controle no leste do país, muito rico em petróleo.