Fed corta meio ponto das taxas de juros para mitigar impacto do coronavírus

O Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, reduziu nesta terça-feira suas taxas de juros de referência em 0,5 pontos-base diante do crescente risco econômico causado pela epidemia de coronavírus, uma medida considerada insuficiente pelo presidente Donald Trump e que tumultuou o mercado.

"À luz desses riscos" apresentados pelo novo coronavírus, o banco central dos EUA "decidiu hoje (terça-feira) reduzir suas taxas em meio ponto percentual", anunciou uma declaração surpresa emitida logo após uma reunião por telefone de ministros e bancos de finanças do G7, na qual não houve anúncio concreto, mas uma ação concentrada foi prometida.

O Fed então deixou suas taxas entre 1% e 1,25%, como forma de incentivar o consumo e o investimento.

O presidente do Fed, Jerome Powell, considerou que essa redução - há muito solicitada pela Casa Branca - dará um "impulso significativo" à economia e disse que poderá haver mais ações coordenadas com o G7 pela epidemia.

Ele também afirmou que "a extensão e a persistência dos efeitos" do coronavírus são muito difíceis de prever. "Ninguém sabe quanto tempo" esses efeitos podem durar, acrescentou.

O principal índice da Bolsa de Nova York, o Dow Jones Industrial Average, que alcançou o equilíbrio após o corte nas taxas, voltou ao terreno negativo enquanto Powell falava, com queda de 1,3%.

- Poucos precedentes -

A decisão unânime de cortar as taxas adotadas pelo comitê de política monetária do Fed fora do cronograma habitual de reuniões é a primeira desde a crise financeira de 2008. A próxima reunião planejada desse comitê será em meados de março.

Para o banco central dos EUA - que interrompeu seus cortes de taxa - "o coronavírus apresenta riscos" para "atividade econômica". Nesse sentido, o Fed também disse "monitorar de perto" o impacto da epidemia, mas enfatizou que "os fundamentos da economia dos EUA permanecem sólidos", em consonância com o que foi declarado esta semana pelo presidente da agência.

- Trump insatisfeito -

O presidente Trump, que pressiona o Fed a cortar as taxas de juros, disse que a agência deve fazer mais pela economia.

"O Fed reduziu suas taxas, mas deve ir além e, acima de tudo, deve se alinhar com os outros países/concorrentes", escreveu o presidente no Twitter, buscando a reeleição este ano. "Não estamos em pé de igualdade. É injusto com os Estados Unidos. Está na hora do Fed assumir a liderança".

A reunião da manhã entre os ministros e presidentes dos bancos centrais do G7 decepcionou os mercados, pois não houve anúncios concretos após a conversa, embora prometessem usar "todos os instrumentos" necessários para sustentar a economia mundial, atingidos pela epidemia

Wall Street teve seu pior desempenho desde a crise de 2008 na semana passada. Indústrias e fábricas ficaram paralisadas pela epidemia e os voos e as viagens de negócios e turismo foram cancelados.

De acordo com a OCDE, o crescimento global deve ficar em torno de 2,4% este ano, embora preveja 2,9% antes da epidemia, um nível que já era o mais baixo em dez anos.

Com um epicentro na China, a epidemia tem 92.000 infectados e 3.127 mortes em 77 países e territórios, de acordo com um balanço da AFP de fontes oficiais na terça-feira às 11:00 GMT.